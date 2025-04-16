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Bodrum FK, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bodrum FK, Galatasaray maçı için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik direktör Morais, güçlü bir rakibe karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 12:39
Bodrum FK, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Grey Beton Bodrum Stadı’nda, teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

Jose Morais, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray maçı öncesi hazırlıkların yoğun tempoda sürdüğünü ifade etti. Zor bir mücadele olacağını kaydeden Morais, "Galatasaray, bu ligin en iyi takımlarından biri. Son yıllarda kazandığı şampiyonluklar ve aldığı kupalarla ligi domine etmiş bir ekip. Benim oyuncularım için de bu maçları oynamak önemli bir deneyim." dedi.

Morais, Galatasaray’ın son dönemde çok formda bir takım olduğunu ve kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirtti. "Ellerinden gelen mücadeleyi verecekler. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım çünkü çok güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Puan tablosuna bakarak değişimi sağlayamıyoruz. Biz her zaman olduğu gibi maç maç bakıp sonrasında puan tablosunda neler olacak hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Grey Beton Bodrum Stadı'nda devam etti. Teknik direktör Jose Morais, gazetecilere açıklamada bulundu.

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın...

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Grey Beton Bodrum Stadı'nda devam etti. Teknik direktör Jose Morais, gazetecilere açıklamada bulundu.

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