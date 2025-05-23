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Bursaspor Yörsan Play-in'de Türk Telekom'u Geçmek İstiyor

Bursaspor Yörsan, 24 Mayıs'ta Türk Telekom ile oynayacağı play-in maçında galibiyet hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:37
Bursaspor Yörsan Play-in'de Türk Telekom'u Geçmek İstiyor

Bursaspor Yörsan, Play-in'de Galibiyet Hedefliyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan, play-in mücadelesinde Türk Telekom'u mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi arzuluyor. Ligi 9'uncu sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, play-in’e katılma hakkı kazandı ve 24 Mayıs Pazar günü sahasında rakibi ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu Bir Maç Bekleniyor

Bursaspor Yörsan, 10'uncu sıradaki Türk Telekom ile oynayacağı bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Play-in sistemi, dört takımın yer aldığı ve tek maç usulüyle oynanacak bir formatla gerçekleştiriliyor. Buradan galip çıkan iki takım ise play-off oynama hakkı kazanacak.

Sezer Sezgin: "Galibiyet Hedefliyoruz"

Bursaspor Yörsan Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun başlangıcının iyi olduğunu fakat bazı kötü dalgalanmaların takımı olumsuz etkilediğini söyledi. Son haftalarda aldıkları iyi sonuçların play-in sıralamasında kalmalarına yardımcı olduğunu vurgulayan Sezgin, "Play-in rakibimiz Türk Telekom güçlü bir takım. Saha avantajımız var ve bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Kavut: "Taraftarımız Bizim Gücümüz"

Başantrenör Serhan Kavut da, sezon hedeflerinin gerçekleşmiş olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kavut, play-in’e hazır olduklarını dile getirerek, "Önce Türk Telekom maçını kazanmayı sonra sonraki eşleşmeyi geçmeyi hedefliyoruz. Taraftarımız, her zaman desteğini bizimle paylaştı. Bu maç bizim için sezonun en önemli karşılaşması." dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan, play-in mücadelesinde Türk...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan, play-in mücadelesinde Türk Telekom'u mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Bursaspor Yörsan Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan, play-in mücadelesinde Türk...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan, play-in mücadelesinde Türk Telekom'u mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Bursaspor Yörsan Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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