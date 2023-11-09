Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: Neden maça çıkarmadığını açıkladı

Genç ve başarılı futbolcu Arda Güler yine kadroda yer almadı! Teknik direktör sebeplerini açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEKNİK DİREKTÖR'DEN ARDA GÜLER AÇIKAMASI

Son iki maçtır milyonlar Arda Güler'in kadroda yer almasını bekliyordu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti genç oyuncunun henüz hazır olmadığını dile getirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid Braga'yı 3-0 yenerek puanı aldı ve gruptan çıkmayı garantileri. Teknik Direktör Arda Güler ile ilgili soruları basın toplantısında cevaplandırdı ve şu sözlere yer verdi; 'Arda'yla yakından ilgileniyoruz. İki önemli sakatlık yaşadı, 1 haftadır takımlar beraber antrenmanlara da katılıyor. Yüzde 100 problemler çözüldüğünde sahada yer alacak.'





Ancak spor camiası 61. dakikada 3-0 önde olan takımın beş oyuncu değişiklik hakkı olmasına rağmen Arda Güler'e şans verilmemiş olmasını ciddi şekilde eleştirmeye devam etti. Arda'nın oynamamasıyla ilgili düşüncelerin anlaşılması için internet sitesinde bir anket yapılacak 'Arda'nın oynamamasına ne dersin?' anketini düzenledi. 5 binden fazla kişi ankete cevap verdi ve yüzde 66 oranında insanlar 'Bugün ilk defa sahaya çıkabilmesi için mükemmel bir gün tercihi olurdu.' derken yüzde 34 oranında 'Daha fazla süre alması gerekli olan başka isimler var.' cevabını verdi. Taraftarın Arda'yı görmeye geldiği dile getirilirken Türk futbolcuyu göremeyen insanların büyük bir hayal kırıklığına uğradığını, Arda'nın sahada yer alması için çok rahat bir maç fırsatının kaçırıldığını dile getirdiler.