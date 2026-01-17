Çayırova Belediyesi Federasyon Kupası Finaline Yükseldi

Çayırova Belediyesi, Erkekler Federasyon Kupası Yarı Finali’nde Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol’u 80-70 yenerek adını finale yazdırdı.

Maçın Özeti

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, Baş antrenör Ender Aslan yönetiminde maça Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Erdi Gülaslan, Hakan Yapar ve Nysier Brooks ilk beşiyle başladı. İlk çeyrek karşılıklı basketlerle geçildi ve periyot sonu 23-19 oldu. İkinci periyotta hücum ve savunmada üstünlüğünü sürdüren Çayırova, devreye 43-35 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Çayırova Belediyesi, dördüncü çeyreğe 66-49 üstünlüğüyle girerken, maç sonunda 80-70 galip geldi. Takımın en skorer ismi Roberto Gallinat 25 sayı atarken, Nysier Brooks 19 sayı ve 17 ribaund ile çift haneli katkı sağladı; Ömer Utku Al ise 11 sayı kaydetti.

Final ve Başkanın Mesajı

Çayırova Belediyesi, finalde şampiyonluk için Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ile karşılaşacak. Karşılaşma 18 Ocak Pazar günü saat 18.30’da Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak ve HT Spor erkanlarından da canlı olarak yayınlanacak.

Maç sonrası konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Finaldeyiz. Federasyon kupası yarı final karşılaşmasında Bandırma Bordo Basketbol’u mağlup ederek finale yükselen basketbol takımımızı canı gönülden kutluyorum" dedi.

Takım, büyük sevinç yaşarken, finale de kazanarak kupayı müzelerine götürmeyi hedefliyor.

