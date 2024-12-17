Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artı Değer Vanspor FK'yi 6-0 Geçti

Çaykur Rizespor'un Dominasyonu

Trendyol Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, Artı Değer Vanspor FK ile karşılaştı. Rizespor, sahadan 6-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak grup aşamasına adını yazdırdı.

Karşılaşmanın Golleri

Maçın başlama düdüğünden itibaren üstün bir oyun sergileyen Çaykur Rizespor, 19. dakikada Zeqiri'nin ceza sahasına yaptığı ortada Varesanovic'in şutunu kaleci Cantuğ Temel'in müdahalesiyle dönen topu Jurecka, kafa vuruşuyla ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

25. dakikada Papanikolaou'nun derinlemesine pasında Emrecan Bulut güzel bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 35. dakikada ise Eray Korkmaz'ın kaleye gönderdiği şut, kaleciden sekti ve Zeqiri bu fırsatı değerlendirerek skoru 3-0 yaptı.

43. dakikada Zeqiri, Eray Korkmaz'ın pasında kaleci Cantuğ Temel'in solundan bir gol daha atarak durumu 4-0'a getirdi. İlk yarıda son gol, 45+2. dakikada Varesanovic'in kalecinin ellerinin arasından geçiren vuruşuyla geldi: 5-0.

İlk yarının sonunda Çaykur Rizespor, 5-0'lık üstünlükle soyunma odasına gitti.

İkinci Yarının Kapanışı

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam eden Rizespor, 84. dakikada Buljubasic'in yere doğru pasında Zeqiri bir kez daha ağları havalandırarak skorunu 6-0'a taşıdı.

Sonuç olarak, Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 6-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Çaykur Rizespor ile Artı Değer Vanspor FK ile Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çaykur Rizesporlu Zeqiri (sağ 2) rakipleri ile mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Çaykur Rizespor ile Artı Değer Vanspor FK ile Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Çaykur Rizesporlu Zeqiri (sağ 2) rakipleri ile mücadele etti.