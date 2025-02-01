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Çorum FK, Türkiye Kupası'nda 19 Yaş Altı Takımıyla Mücadele Edecek

Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlara 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:37
Çorum FK, Türkiye Kupası'nda 19 Yaş Altı Takımıyla Mücadele Edecek

Çorum FK'dan Önemli Karar

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ve Boluspor ile oynanacak maçlara 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldı. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, bu kararın alındığı gerekçeleri ve amacını ortaya koyan ifadeler yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Maçları

Açıklamada, 4 Şubat'ta RAMS Başakşehir ve 26 Şubat'ta Boluspor ile oynanacak maçlara, 19 yaş altı takımlarıyla sahaya çıkmanın, rakip takımlara saygısızlık içermediği vurgulandı. Kulüp yönetimi, kararın altında yatan nedenler arasında yoğun maç takvimi ve deplasmanda yapılacak antrenmanların sınırlı saha tedariği gibi konuların etkili olduğunu ifade etti.

Genç Yeteneklere Destek

Ahlatcı Çorum FK, altyapılarındaki genç futbolculara fırsatlar tanımanın ve onların daha üst düzeyde yeteneklerini sergilemelerini sağlamanın önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür bir kararın, Türk futboluna katkıda bulunabilecek yetenekleri desteklemek açısından önemli olduğu vurgulandı.

Bu çerçevede, Ahlatcı Çorum FK olarak, mücadelelerini her kulvarda en iyi şekilde sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdiler. Genç futbolculara duyulan güvenin altı çizilirken, bu zorlu mücadeleden gururla çıkacaklarına inanıldığı belirtildi.

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