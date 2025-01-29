Dries Mertens Türkiye'ye Hayranlık Duydu: 'Gerçekten Harika bir Ülke'

Dries Mertens Türkiye'yi Övdü

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Dries Mertens, Hollanda'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye hakkında övgü dolu sözler söyledi. Mertens, Türkiye'nin yaşamak için harika bir ülke olduğunu vurguladı.

Hollanda'daki Basın Toplantısı

Mertens, Ajax ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde, Johan Cruijff Arena'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu. Türkiye'deki yaşamını değerlendiren Mertens, "Bence ne kadar mutlu olduğumu görebiliyorsunuz. Türkiye gerçekten muhteşem bir ülke. Burada insanlarla tanışıyorum ve onlara anlatmam gerekiyor, o zaman sanki bir masal gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Aşkı

Bir gazetecinin, "Galatasaray baban olmuş." şeklindeki yorumu üzerine Mertens, "Türkiye'de Mert ve Enes ismi çok kullanılıyor. İnsanlar bu yüzden beni benimsedi. Hakkımda çok güzel şeyler söyleniyor. Bu gurur verici." dedi. Ayrıca, sarı-kırmızılı taraftarların desteğinden de bahsederek, "Taraftarlarımız benim için büyük bir motivasyon kaynağı." şeklinde konuştu.

Maç Hakkında Düşünceleri

Mertens, Ajax ile yapacakları maçın kendisi için özel olduğunu belirterek, "Yedi yıl boyunca Hollanda'da oynadım. Buraya gelmek çok güzel. Kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanırız." dedi. Galatasaray'da bulunduğu her anın tadını çıkardığını ifade eden Mertens, "Her günün tadını çıkarıyorum, nereye kadar gideceğimizi göreceğiz." dedi.

Şampiyonluk Hayali

Deneyimli futbolcu, şampiyonluk hedeflerinden de bahsederek, "Üç yıl burada olup üç kez şampiyon olmak harika olurdu. Şampiyon olmak benim için çok önemli." dedi. Ayrıca, Farioli'nin Ajax'a uyum sağladığını belirterek, "Farioli, çok iyi bir teknik direktördür. Kendisine şans diliyorum." diyerek samimi ifadeler kullandı.