Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon'u Gururlandırdı

Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Bu önemli başarı sonrası milli sporcu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında Başkan Ahmet Metin Genç ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç, Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Genç, 10 yaşından beri takip ettiği Sürmeneli’nin her zaman destekçisi olduğunu belirtti. Genç, “Seninle gurur duyuyoruz. Seni izlerken hem duygulanıyoruz hem de heyecanla takip ediyoruz. Türk'ün gücünü tüm dünyada hissettiriyorsun. Bu şehrin evladısın. Bu şehre ve ülkemize gurur yaşatmaya devam edeceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Busenaz Sürmeneli ise, Başkan Genç’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Sırbistan benim için geri dönüş biletimdi. Bunu başardığım için çok mutluyum. Bana destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i (ortada) makamında ziyaret etti. Ziyarette antrenörü Cahit Süme de (solda) yer aldı.

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i (ortada) makamında ziyaret etti. Ziyarette antrenörü Cahit Süme de (solda) yer aldı.