Düzce'de Okul Sporları Yıldız Erkekler: İsmetpaşa Ortaokulu Şampiyon

Düzce Şıralık Spor Kompleksi'nde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler turnuvasında İsmetpaşa Ortaokulu şampiyon oldu; 12 Takım üç hafta mücadele etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:46
DÜZCE(İHA) – Düzce’de gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldız Erkekler futbol müsabakasında şampiyon İsmetpaşa Ortaokulu oldu.

Müsabakalar ve sonuçlar

Spor Şehri Düzce’de spor müsabakaları devam ediyor. Düzce Şıralık Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldız Erkekler Futbol müsabakaları tamamlandı.

12 Takımın katıldığı turnuvada genç sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Üç hafta süren heyecan dolu müsabakalar sonucunda İsmetpaşa Ortaokulu turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Turnuvada 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ikinci, Bilgi Ortaokulu üçüncü ve Beyköy Ortaokulu dördüncü olarak müsabakaları tamamladı.

Ödül töreni

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

