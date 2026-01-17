Düzce İl Sıralaması Değerlendi: Gençlik ve Spor Hedefleri

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:12
DÜZCE (İHA) — Toplantı Özeti

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk’ün katılımıyla, Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzce il sıralamasına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda il genelinde yürütülen gençlik ve spor faaliyetlerine yönelik mevcut durum ele alındı. Hazırlanan sıralama verileri üzerinden güçlü yönler, gelişime açık alanlar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Katılımcılar, veriye dayalı analizler çerçevesinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulundu ve öncelikler belirlendi.

İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, toplantıda yaptığı değerlendirmede gençlik ve spor alanında sürdürülen çalışmaların daha etkin ve verimli hale getirilmesi için koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Kurumlar arası iş birliğinin artırılmasıyla Düzce’nin sıralamadaki konumunun daha da ileriye taşınması hedeflendi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

