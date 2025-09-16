Ecem Türker, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Menajeri

Fenerbahçe Medicana, yeni takım menajeri olarak Ecem Türker'i açıkladı; Türker, federasyondaki görevleri ve altyapı başarılarıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:12
Atama ve kulüp açıklaması

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni menajeri olarak Ecem Türker'i göreve getirdi.

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'mızın yeni takım menajeri, voleybol şubemizin tüm yaş kategorilerinde 'Çubuklu' formamızı giyerek A takıma kadar yükselen, son olarak da Türkiye Voleybol Federasyonunda altyapı kadın voleybol milli takımlar menajerliği görevini üstlenmiş olan Ecem Türker oldu. Ecem Türker, 5 yıl boyunca yürüttüğü takım menajerliği görevi ile 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'mızla Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başarılarını da elde etmiştir."

Kulüp açıklamasına göre, Ecem Türker'in hem altyapıdan yetişmiş olması hem de federasyondaki deneyimi, bu atamayı öne çıkarıyor.

Türker'in 5 yıllık takım menajerliği dönemi ve 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ile kazandığı Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği, atamanın arka planındaki en önemli başarılar olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda yapılan bu atama, kulübün altyapı kökenli kadrolara verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

