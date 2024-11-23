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El Clasico'da Irkçı Hakaret: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Real Madrid-Barcelona maçında ırkçı hakarete maruz kalan futbolcular için 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:21
El Clasico'da Irkçı Hakaret: 3 Kişi Gözaltına Alındı

El Clasico'da Irkçı Olay

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 26 Ekim'de oynanan ve büyük bir heyecanla beklenen El Clasico karşılaşmasında, Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği maçta, Santiago Bernabeu tribünlerinden ırkçı saldırılar gerçekleşti. Bu olay neticesinde, Lamine Yamal ve Raphinha adlı Barcelonalı futbolculara yönelik yapılan ırkçı hakaretler sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Polis Açıklaması ve Soruşturma

İspanya Ulusal Polisi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, El Clasico'da Yamal ve Raphinha'ya yönelik ırkçı hakaretlerde bulunarak ahlaki bütünlüğe karşı suç işledikleri belirlenen 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Olayın ardından Real Madrid, Barcelona kulüpleri ile La Liga kurumunun yaptıkları suç duyurusu üzerine görüntülerin incelendiği ve kimlik tespiti için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Özel İzleme ve Mahkeme Süreci

Açıklamada, ırkçı hakarette bulunan 3 kişinin, biri reşit olmayanlardan oluşmak üzere özel izleme cihazıyla takip edildiği ve gözaltına alındıktan sonra mahkemeye gönderildiği belirtildi. Yabancı düşmanlığı ile futbolcuların onuruna ve ahlaki bütünlüğüne karşı suç işlemekten suçlanan bu kişilerin, çıkarılacakları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere şartlı serbest bırakılmaları bekleniyor.

El Clasico'nun Tartışmalı Anları

Barcelona'nın 4-0 galip geldiği bu karşılaşmada, 17 yaşındaki İspanyol futbolcu Lamine Yamal, takımının 3. golünü attıktan sonra kutlama yaptığı sırada bir grup taraftar tarafından ırkçı hakaretlere maruz kaldı. Ayrıca, Raphinha da benzer şekilde ırkçı söylemlerin hedefi oldu. Bu olaylar, futbol dünyasında ve genel kamuoyunda büyük bir tepki ve hassasiyet yarattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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