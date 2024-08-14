Emine Hatun Cebeci'nin Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Emine Hatun Cebeci'nin Yeni Hedefi: Dünya Şampiyonluğu

Milli Bilek Güreşçisi Emine Hatun Cebeci, iki yıl önce ulaşamadığı dünya şampiyonluğu hedefini bu yıl gerçekleştirmek istiyor. Emine, "Umarım altın madalyayı kazanıp ülkemizin bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşımızı güzel bir şekilde okuturum," dedi.

Bilek Güreşi Yolculuğu

3 yıl önce beden eğitimi öğretmeni Nihat Uysal'ın yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan Cebeci, katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmış ve Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olmuştur. Son olarak, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı gençler 50 kilo kategorisinde altın madalya kazanarak, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştır.

Tüm Gücüyle Hazırlanıyor

18 yaşındaki sporcu, 3 aydır dünya şampiyonluğu hedefi için sıkı şekilde çalıştığını ifade etti. Ailesinin desteğiyle sporu bir vazgeçilmez haline getirdiğini belirten Emine, uluslararası başarılar için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Antrenör Numan Güvelioğlu'nun Desteği

Antrenörü Numan Güvelioğlu, Emine'nin 10 yıllık kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu eksik kaldığını belirtti ve bunun Emine ile tamamlanacağına inandığını dile getirdi. Güvelioğlu, yaz boyunca antrenmanlarına ara vermeden devam ettiklerini ve Emine'yi zirvede görmek istediklerini kaydetti. Antrenman programının haftada üç gün yapıldığını belirten Güvelioğlu, iki gün ağırlık, bir gün ise teknik ve taktik çalışmalara odaklandıklarını ekledi.