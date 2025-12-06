Eren Torbalı Kocasinan Şimşekspor'da: Yuvaya Dönen Tecrübeli Forvet

BAL 2. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, 1998 doğumlu forvet Eren Torbalı’yı kadrosuna kattı; oyuncu 2012'de başladığı kulübe 13 yıl sonra döndü.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:28
Eren Torbalı Kocasinan Şimşekspor'da

BAL 2. Grup ekibine geri dönüş

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, forvet oyuncusu Eren Torbalı'yı kadrosuna kattı.

Sarı siyahlılar, son olarak Süper Amatör Küme ekiplerinden Amaratspor forması giyen 1998 doğumlu tecrübeli golcüyü renklerine bağladı.

Futbola 2012 yılında Kocasinan Şimşekspor'da başlayan ve 13 yıl aradan sonra yeniden yuvaya dönen Eren Torbalı, kulüpte büyük heyecan yarattı.

Kocasinan Şimşekspor Kulübünden yapılan paylaşımda;

Futbol yolculuğuna kulübümüz Kocasinan Şimşekspor çatısı altında başlayan, ilk adımlarını bu formayla atan ve sahalarda parlamaya burada başlayan oyuncumuz Eren Torbalı, yeniden yuvaya döndü! Alt yapımızdan yetişip Türk futboluna kazandırdığımız Eren, aradan geçen yılların ardından yeniden Kocasinan Şimşekspor formasını giymeye hazırlanıyor. Onun azmi, yeteneği ve kulübümüze olan bağlılığı, genç oyuncularımıza da ilham kaynağı olacak. Kocasinan Şimşekspor ailesi olarak, Eren’e tekrar hoş geldin diyor; birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz

