Erzurumspor FK'dan Stat Açıklaması: Hibrit Çim İçin Girişimler Başladı

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Kazım Karabekir Stadyumu'nun hibrit çime dönüştürülmesi için çalışmalara başlanıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 02:51
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 02:51
Erzurumspor FK'dan Stat Açıklaması: Hibrit Çim İçin Girişimler Başladı

Erzurumspor FK'dan Önemli Stat Açıklaması

Trendyol 1. Lig'e mücadele eden Erzurumspor FK'nın kulüp başkanı Ahmet Dal, takımın maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'nun zemininde hibrit çime geçiş yapmak adına girişimlerde bulunduklarını duyurdu.

Başkan Dal'dan Basın Toplantısı

Dal, kentte düzenlediği basın toplantısında, mavi-beyazlı takımın ligin ilk 30 haftasında 15 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik alarak 51 puanla üçüncü sırada yer aldığını hatırlattı. Ayrıca, Erzurum'a yeni bir stat yapılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hibrit Çim Hedefi

“İnşallah Mayıs ayının ikinci haftasında takımımız sahadan çıkar çıkmaz, zemin komple kaldırılıp hibrit çime döndürülmesi için girişimlerde bulunduk” diyen Dal, mevcut zeminle ilgili algıların önemli olduğuna dikkat çekti.

Yeni Stat İçin Acil Adımlar

Dal, yeni stat çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımızın bir sözü var ve bu süreçte Bakanlık yetkilileri ve Atatürk Üniversitesi de bu projeye dahil. Bir an önce temel atılması gerekiyor” dedi.

Hedefler ve Beklentiler

Dal, kalan 8 haftayı başarıyla geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Erzurumspor'un ligde kalacağı puana ulaşmayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Daha az maliyetle, ekonomik bir takım kurarak ligde başarı sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Dal ayrıca, “Kalan 8 haftayı en başarılı şekilde tamamlayarak, taraftarımızın beklentilerine uygun bir takım oluşturmayı istiyoruz. Bu şampiyonluksa şampiyonluk, play-off ise play-off, Süper Lig'e çıkmaksa Süper Lig” dedi.

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