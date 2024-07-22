Erzurumspor FK'dan Yeni Sezon Hazırlıkları

Erzurumspor FK Yeni Sezona Hazırlanıyor

Teknik Direktör Hakan Kutlu, mavi-beyazlı ekibin kamp çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden sezon hazırlıkları hakkında bilgi veren Kutlu, transfer stratejilerinin altını çizdi.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Hakan Kutlu, "Kampın ikinci etabına geçtik. İlk etap başarılı geçti. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte yeni oyuncuların takımımıza katılması için çalışmalarımız sürüyor," dedi. Ayrıca, teknik direktör, kadroyu güçlendirmek için yüksek maliyetli oyunculara yönelmenin mümkün olmadığını belirtti.

Mali Sorumluluk ve Gelecek Planları

Kutlu, kulüplerinin geleceğini düşünerek genç ve tecrübeli oyuncuları hedeflediklerini ifade etti. "Camianın yüksek maliyetli oyunculara yönelik beklentileri var, ancak bu durum kulübün mali yapısını zor duruma sokabilir," açıklamasında bulundu.

Onursal Başkanın Destekleri

Onursal başkan Mehmet Sekmen'in bu süreçte önemli katkıları olduğunu vurgulayan Kutlu, "Doğru oyuncu transferiyle Erzurumspor'u hedefe taşıyacak bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz," sözleriyle durumu özetledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde idman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde idman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde idman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde idman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde idman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde idman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde idman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde idman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde idman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde idman yaptı.