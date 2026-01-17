Eskişehir'de İsa Şahin Büyükler Taekwondo İl Şampiyonası Sona Erdi

Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda çekişmeli müsabakalar

Eskişehir'de düzenlenen İsa Şahin Büyükler Taekwondo İl Şampiyonası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilerek Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda başarıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonada yer alan sporcular, farklı sıkletlerde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar boyunca performanslar ve fair-play ruhu ön plandaydı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara başarı belgeleri takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

