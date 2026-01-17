Eskişehir'de İsa Şahin Büyükler Taekwondo İl Şampiyonası Sona Erdi

Eskişehir'de Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlenen İsa Şahin Büyükler Taekwondo İl Şampiyonası'nda sporcular derece için mücadele etti; ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:28
Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda çekişmeli müsabakalar

Eskişehir'de düzenlenen İsa Şahin Büyükler Taekwondo İl Şampiyonası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilerek Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda başarıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonada yer alan sporcular, farklı sıkletlerde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar boyunca performanslar ve fair-play ruhu ön plandaydı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara başarı belgeleri takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

