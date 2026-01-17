Eskişehirspor, 19 Yaşındaki Mert Başer'i Kadrosuna Kattı

Eskişehirspor, ara transferde 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Başer ile sözleşme imzaladı; futbolcu son olarak Almanya'nın 1.FC Kaiserslautern forması giydi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:28
Eskişehirspor, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Başer ile sözleşme imzaladı.

Siyah-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Mert Başer'in son olarak Almanya'nın 1.FC Kaiserslautern forması giydiği belirtildi.

Paylaşımda genç futbolcuya 'Hoş geldin' denilirken, siyah-kırmızı forma altında başarılar dilendi.

Takıma katılım ve beklentiler

Bu transferle Eskişehirspor, orta saha kadrosuna genç bir takviye yaptı. Kulüp ve taraftarlar, Mert Başer'in performansını yakından takip edecek.

