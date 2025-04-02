Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için iddialı açıklamalarda bulundu. Yavuz, "İnanıyorum ki bu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyalarımız çoğalacak ve takım halinde şampiyon olacağız" dedi.

Şampiyona İçin Kamp Dönemi

Kadın Güreş Milli Takımı, Teknik Direktör Efrahim Kahraman yönetiminde 32 sporcuyla birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde yoğun bir kamp dönemi geçiriyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Evin Demirhan Yavuz, 7-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda, kariyerine yeni başarılar eklemeyi amaçlıyor. 2009 yılında güreş sporuna gönül veren Yavuz, "Güreşe tesadüfen başladım. Spor salonuna olan yakınlığımız sayesinde birçok branş denedim ama antrenörümün keşfi ile güreşe yöneldim. Türkiye Şampiyonası'nda kazandığım başarı ile milli takım kamplarına davet edildim," şeklinde konuştu.

Uluslararası Arenada Temsil

Yavuz, uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi temsil ettiğini ve yıldızlar, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde pek çok madalya kazandığını belirtti. "Ben Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsüyüm. Ayrıca iki kez olimpiyatlarda yer aldım," dedi.

İddialı Takım Hedefi

Milli takımda birçok başarılı güreşçi bulunduğuna dikkat çeken Evin, "İddialı bir takımız. Daha önce Avrupa Şampiyonu olduk. Son dört yılda kürsünün her basamağında yer almayı başardık. 23 yaş altı kategorisinde Avrupa şampiyonluğu yaşadıktan sonra takım olarak şampiyon olmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu Avrupa şampiyonasında altın madalyalarımız artacak ve takım halinde zafere ulaşacağız," şeklinde ifadelerde bulundu.