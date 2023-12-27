Fatih Terim taraftarları üzdü! Yunan ekibinin başına geçiyor

Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, uzun bir aradan sonra yeşil sahalara geri döndü. 26 Aralık 2023 tarihinde, Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan Terim, kulüpten "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" ifadeleri ile karşılandı. Tecrübeli çalıştırıcının Atina'ya giderek imza atması, çarşamba günü planlanıyor.

Fatih Terim'in teknik ekibi de belli oldu. Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin, Eray Öztürk ve bir yardımcı antrenör, Terim'in yanında görev alacaklar. Bu anlaşma, 2001 yılından sonra Terim'in yurt dışında bir ligde teknik direktörlük yapacağı ilk deneyimi olacak.





Aynı zamanda, Panathinaikos'un basketbol takımının başında da bir Türk koç bulunuyor. Deneyimli koç Ergin Ataman, bu sezon başından beri Panathinaikos'un başantrenörlüğünü üstlenmiş durumda.

Panathinaikos'un futbol takımı, 13 yıldır şampiyonluk hasreti yaşarken, Terim'in liderliğindeki ekip, Yunanistan Ligi'nde 34 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde zirveyi hedefleyen Panathinaikos, en yakın rakibi PAOK'un sadece bir puan gerisinde yer alıyor. Futbol camiasında heyecanla beklenen bu gelişme, hem Türk hem de Yunan futbolseverler arasında merakla karşılanıyor.