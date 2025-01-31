Fenerbahçe, 7 Yılda 22 Stoper Transferi Gerçekleştirdi

Fenerbahçe'den Savunma Hattına 22. Takviye
Sarı-lacivertli ekip, son transferi Slovak futbolcu Milan Skriniar ile birlikte, başkan Ali Koç döneminde toplamda 22 stoper transferine imza attı. Bu durum, Fenerbahçe’nin stoper pozisyonunda yaşadığı istikrarsızlığın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
Transferlerin Ardındaki Gerçekler
Fenerbahçe, 2018-2019 sezonundan bu yana stoper pozisyonuna her yıl en az 2 transfer yaparak, toplamda 14 transfer döneminin sadece 1'ini boş geçmiştir. Koç'un döneminde yapılan bu takviyeler, sarı-lacivertli kulübün savunma hattında arzu edilen verimin alınamadığına işaret ediyor.
Son İki Sezonda 8 Stoper
Fenerbahçe, son iki sezonda savunma hattına 8 yeni stoper kazandırdı. 2023-2024 sezonuna Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile giren ekip, bu yıl da kiralık olarak Omar Fayed'i transfer etti. Ancak, stoper bölgesindeki eksiklikler kış döneminde Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü transferleriyle kapatıldı.
Başarısızlık Raporu
Fenerbahçe’nin gerçekleştirdiği bu defans transferlerine rağmen, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki bu sezon da benzer sıkıntılar yaşandı. Defansta yer alan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao uzun süreli sakatlıklar yaşadı. Bu durum, Fenerbahçe yönetimini yine stoper takviyesine yönlendirdi.
Stoper Transferleri Geçmişi
Fenerbahçe'nin son 7 yıldaki stoper transferleri şu şekildedir:
- 2018-2019: Diego Reyes, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz
- 2019-2020: Adil Rami, Zanka, Simon Falette
- 2020-2021: Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Attila Szalai
- 2021-2022: Steven Caulker, Kim Min-jae
- 2022-2023: Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın
- 2023-2024: Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Leonardo Bonucci
- 2024-2025: Çağlar Söyüncü, Yiğit Fidan, Diego Carlos, Milan Skriniar
İçinde bulunduğumuz sezon da 4 stoper transferi ile devam eden Fenerbahçe, geleceğe umutla bakarken, savunma hattını güçlendirme çabalarına devam ediyor.