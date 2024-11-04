Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Maç Sonrası Skandal İfadeleriyle Gündeme Geldi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor Zaferinin Ardından Acun Ilıcalı Açıklamalarda Bulundu

Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada 3-2 galip gelen Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maç sonrası yaptığı açıklamalarda hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi. Ilıcalı, "Şu anda yaşananlar tam anlamıyla rezalet. Hem bizim aleyhimize hem de lehimize skandal kararlar mevcut." dedi.

Maçın Zorluğu ve Mutluluk Duygusu

İlk olarak galibiyetin takım için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu vurgulayan Ilıcalı, "Ligde iddiamızı sürdürmek için zorlu bir deplasmandaydık. Trabzon deplasmanı bizim için zorluklarla dolu bir mücadeleydi." şeklinde konuştu. Trabzonspor yönetiminde kendilerini güzel karşılayarak aldıkları güvenlik önlemlerine de teşekkür etti.

Türk Futbolunun Tansiyonu Düşmeli

Futbolda tansiyonun düşmesi gerektiğinin altını çizen Ilıcalı, "Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Rekabet şart ama husumet ve kin gereksiz. Türk futbolunun daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bu duyguların bırakılması lazım." diye belirtti.

Yeni Hakem Tartışmaları

Maçın hakeminin performansını eleştiren Ilıcalı, "Genç bir hakem leyle maçı yönetmeye çalıştı ancak müdahaleler nedeniyle başarısız oldu. VAR'dan gelen uyarılarla maçın akışı katledildi." ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, hakemlerin kararlarına müdahale edilmesinin ciddi sorunlar doğurduğunu dile getirerek, adalet beklediklerini vurguladı.

Büyük Camiaya Vurgu

Taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini belirten Ilıcalı, "Taraftarlar bilsin ki çok kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz ve bu galibiyeti alacaklarına söz verdiler. Ligin uzun maratonunda iyi gidiyoruz ve bu duygu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı." dedi.

Sürekli Tartışılan Hakemler

Bir gazetecinin VAR'daki hakemlerin benzer sorunlarıyla ilgili sorusu üzerine Ilıcalı, "Artık bu duruma gülüyorum. Hakemlere sahip çıkmak isteyen olursa bu onların bileceği iş ama MHK ve federasyonun alacağı kararları bekliyoruz. Bize adalet istiyoruz, ayrıcalık değil." şeklinde konuştu.

Son olarak, Fenerbahçe'nin teknik direktörü José Mourinho ve futbolcu Amrabat'ın açıklamalarını takip ettiğini ve onların görüşlerinin durumu özetlediğini ekledi.