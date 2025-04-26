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Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp: “Fenerbahçe'nin Dinamikleri Her Zaman Çalışır”

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, olağanüstü kongre ve şampiyonluklar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 14:13
Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp: “Fenerbahçe'nin Dinamikleri Her Zaman Çalışır”

Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli camianın mevcut durumunu değerlendirerek, “Fenerbahçe'nin dinamikleri her zaman çalışır” dedi.

Şampiyonluk Çağrısı

Kutlualp, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında ki konuşmalarında, “Hemen 3-4 şampiyonluk yaşamalıyız. Bunlar önemli, çocuklar Fenerbahçeli olmak istemiyor. Sıkıntılar büyük, eğer şu anda önlem alınmazsa daha da büyür.” şeklinde vurguladı.

Olağanüstü Kongre Talebi

Olağanüstü kongre isteğini de yineleyen Kutlualp, “Şu anda Fenerbahçe'de bir seçim yok. Biz olağanüstü bir kongre olmasını istiyoruz çünkü bu biriken stresin, gerilimin Fenerbahçe'nin üzerinden atılması lazım” ifadesini kullandı.

Radikal Adımlar Gerekli

Kutlualp, mevcut yönetimin durumunu değerlendirirken, “Eğer Fenerbahçe'nin geleceği için doğru adımlar atılmazsa, tıkanan sistemi ufak bir operasyonla açmalıyız” diye belirtti.

İmza Toplama İhtimali

Olağanüstü seçime gidilmemesi durumunda imza toplayabileceklerini belirten Kutlualp, “Şu anda Fenerbahçe camiası olarak bütün mümkünlerin kıyısındayız. Bizim hemen önümüzdeki 2 sene 'tak tak' şampiyon olup arkasından domino etkisini yaratmamız lazım.” dedi.

Sonuçlar Üzerinden Değerlendirme

Kutlualp, Fenerbahçe’nin ancak başarılı performanslarla üzerindeki sıkıntıları atabileceğini ve bu yüzden iyi futbol oynanmasının önemini vurguladı. “Futbol iyi olduğu zaman kongreler, divanlar daha neşeli geçer; çocuklar üzülmez.” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz...

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde yapılan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına katıldı. Kutlualp, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz...

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde yapılan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına katıldı. Kutlualp, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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