Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i THY Avrupa Ligi'nde Ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'le Türk Derbisinde Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın Anadolu Efes ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 17 maçta 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Son 6 maçında sadece Real Madrid deplasmanında galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, bu maçı fırsat bilerek çıkışa geçmek istiyor.

Öte yandan, Anadolu Efes ise ligdeki 18 maçta 10 galibiyet elde ederek Fenerbahçe Beko'nun hemen arkasında 7. sırada yer alıyor. İç sahada aldığı üst üste galibiyetlerle dikkat çeken lacivert-beyazlı takım; Panathinaikos, Kızılyıldız ve Partizan karşısındaki etkileyici savunmasıyla öne çıkmıştı. Ancak en son oynadığı maçta AS Monaco'ya deplasmanda 94-75 mağlup oldu.

Sezon içinde bu iki ekip arasında Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde olmak üzere 3 karşılaşma yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini Anadolu Efes 83-82 kazanırken, Fenerbahçe Beko Süper Lig'deki karşılaşmayı 86-72 ve THY Avrupa Ligi kapsamındaki ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda 83-78 galip gelmişti.