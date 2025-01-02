DOLAR
35,34 0,05%
EURO
36,73 -0,25%
ALTIN
2.994,61 -0,35%
BITCOIN
3.383.753,7 -0,97%

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i THY Avrupa Ligi'nde Ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. Maç saat 20.45'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:07
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i THY Avrupa Ligi'nde Ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'le Türk Derbisinde Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın Anadolu Efes ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 17 maçta 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. Son 6 maçında sadece Real Madrid deplasmanında galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, bu maçı fırsat bilerek çıkışa geçmek istiyor.

Öte yandan, Anadolu Efes ise ligdeki 18 maçta 10 galibiyet elde ederek Fenerbahçe Beko'nun hemen arkasında 7. sırada yer alıyor. İç sahada aldığı üst üste galibiyetlerle dikkat çeken lacivert-beyazlı takım; Panathinaikos, Kızılyıldız ve Partizan karşısındaki etkileyici savunmasıyla öne çıkmıştı. Ancak en son oynadığı maçta AS Monaco'ya deplasmanda 94-75 mağlup oldu.

Sezon içinde bu iki ekip arasında Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde olmak üzere 3 karşılaşma yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini Anadolu Efes 83-82 kazanırken, Fenerbahçe Beko Süper Lig'deki karşılaşmayı 86-72 ve THY Avrupa Ligi kapsamındaki ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda 83-78 galip gelmişti.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Telekom, Cosea JL'yi BKT Avrupa Kupası'nda Ağırlayacak
2
Arkas Spor, İzmir Derbisi ile İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başlıyor
3
Trendyol 1. Lig'de 18. Hafta Heyecanı Başlıyor!
4
Süper Lig'de 18. Haftanın Açılışı Heyecanla Başlıyor
5
Voleybol Haftası: Sultanlar ve Efeler Ligi İkinci Devreye Başlıyor
6
Selçuk Can Caner, Sutopu Dünya Kupası Division 2'de Gol Kralı Oldu

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!