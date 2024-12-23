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Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile Sözleşmeyi Sonlandırdı

Fenerbahçe Beko, 36 yaşındaki Boban Marjanovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Marjanovic sezon boyunca 7 maçta ortalama 10,14 sayı kaydetti.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:29
Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile Sözleşmeyi Sonlandırdı

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile Resmen Ayrıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 36 yaşındaki Sırp pivot Boban Marjanovic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır. Boban Marjanovic'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz," denildi.

Marjanovic'in Sezon Performansı

Boban Marjanovic, bu sezon Fenerbahçe Beko formasını giydiği 7 maçta ortalama 10,14 sayı, 1,57 asist ve 4,86 ribaunt istatistikleriyle dikkat çekti. Kulübün Marjanovic ile ayrılması, basketbol dünyasında merak uyandıran bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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