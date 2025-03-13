Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL'i 92-82 Yenerek 20. Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe Beko, LDLC ASVEL'i Mağlup Etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında, Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 92-82'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla, sarı-lacivertliler üst üste 3. kez kazanırken, toplamda 20. zaferlerine ulaştı. Öte yandan, Fransız ekibi ise 18. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Maçın İlk Yarı Analizi

Karşılaşmanın ilk dakikaları, karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko, önceki maçlara kıyasla kolay top kayıpları yaparken, LDLC ASVEL, pota altından bulduğu sayılarla hızla skor üretti. Ancak, sarı-lacivertli takımın çeyreğin ikinci bölümde rakibine kolay sayı şansı vermemesiyle, ilk periyot 30-23'lük skorla sona erdi.

İkinci çeyrek, düşük bir tempoda ilerlerken, Fenerbahçe Beko, Baldwin'in başarılı serbest atışlarıyla farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 38-28. Ancak, hücumda ritmini kaybeden Fenerbahçe karşısında pota altından Lauvergne ile peş peşe basketler bulan LDLC ASVEL, 16. dakikada farkı 1 sayıya indiren 9-0'lık bir seri yakaladı: 38-37. İlk yarının sonuna doğru, McCollum, Colson ve Guduric ile sayı üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-44 önde girdi.

İkinci Yarı ve Son Çeyrek

İkinci yarıya Fenerbahçe Beko, arka arkaya kaydedilen sayılarla iyi bir başlangıç yaptı. Bango'nun basketiyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (56-44) çıkaran sarı-lacivertli takım, konuk ekip LDLC ASVEL'in Roberson ve De Colo ile farkı kapatma çabalarına rağmen, çeyreğin bitimine 3 saniye kala Hall'un bulduğu üç sayılık basketle final periyoduna 70-60 önde girdi.

Son çeyrekte, oyun ve skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 92-82'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertli takımda Wade Baldwin 15, Errick McCollum ve Bonzie Colson ise her biri 10 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldular. LDLC ASVEL'de ise Joffrey Lauvergne'nin 20, Nando De Colo'nun ise 13 sayısı maçı kazanmaya yetmedi.