Fenerbahçe'de santrfor arayışında En-Nesyri ve Dzeko gündemde

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle golcü arayışında önemli adımlar atan sarı-lacivertliler, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle kafası karışan Edin Dzeko üzerinde yoğunlaştı. Yönetim, iki oyuncunun transfer sürecini yakından takip ediyor ve her iki isimden gelecek haberlere göre stratejisini belirliyor.



EN-NESYRI TRANSFERİNDE SONA DOĞRU

Fenerbahçe, Sevilla'nın yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kaydedildiği ve transferin yakın zamanda resmiyet kazanabileceği belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetim, En-Nesyri'nin transferiyle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

MOURINHO’NUN TALEBİ: LUGANO MAÇI ÖNCESİ TRANSFER

Fenerbahçe'nin golcü transferi konusunda hızlanmasının bir diğer nedeni ise Jose Mourinho'nun talebi. Sabah'ta yer alan habere göre, Mourinho, yönetimden santrfor transferinin 23 Temmuz Salı günü Lugano ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçına kadar bitirilmesini istedi.

Fenerbahçe'nin golcü transferindeki diğer hedefi ise Edin Dzeko. 38 yaşındaki deneyimli golcü, Suudi Arabistan'dan gelen cazip tekliflerle kafası karışmış durumda. Fenerbahçe yönetimi, Dzeko'nun vereceği kararı yakından takip ediyor. Eğer Dzeko, Suudi Arabistan yerine Fenerbahçe'yi tercih ederse, sarı-lacivertliler bir santrfor transferi daha gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE’NİN HÜCUM HATTINDA REVİZYON

Fenerbahçe, yeni sezonda güçlü bir hücum hattı oluşturmak için kolları sıvamış durumda. Hem En-Nesyri hem de Dzeko gibi kaliteli isimlerin transferi, takımın gol yollarında büyük bir avantaj sağlayacak. Yönetim, bu iki transferi de sonuçlandırarak taraftarlarına büyük bir sevinç yaşatmak istiyor.

Sarı-lacivertli kulüp, transfer çalışmalarında yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünüyor. En-Nesyri gibi genç ve yetenekli oyuncularla kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda tecrübeli isimlerle de kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe taraftarları, transfer çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını ve yeni sezona güçlü bir kadro ile başlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle golcü transferinin bitirilmesi, takımın hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynayacak. Yönetim, taraftarların beklentilerini karşılamak adına transfer çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Fenerbahçe, yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de Avrupa arenasında başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

