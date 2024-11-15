Fenerbahçe'den Dünya Diyabet Günü'ne Özel Anlamlı Etkinlik

Fenerbahçe'den Anlamlı Adım

Fenerbahçe, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nü kutlamak amacıyla Rusya'nın Zenit takımıyla yapacağı özel maçta 25 diyabetli çocuk ile birlikte sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Diyabetin bir hastalık olmadığına ve diyabetli çocukların eğitim ile spor hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam etmesine yönelik farkındalık yaratmak istiyoruz," ifadelerine yer verildi.

Farkındalık Projesi

Fenerbahçe'nin bu anlamlı adımı, aynı zamanda bu çocukların milyonlara tanıtılması için önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca, Rus asıllı diyabetli bir çocuğun Zenit Kulübü'ne ulaşarak bu özel seremoniye katılmak istediği belirtildi. Fenerbahçe, harekete geçerek bu çocuğa ulaşacak ve onu da seremoniye dahil edecek.

Öyle ki, bu kutlama ile birlikte Fenerbahçe, diyabetin bir hastalık olmadığını tüm çocuklarla birlikte bir kez daha vurgulamak istiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.