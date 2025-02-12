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Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Finale Yükseldi

Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek dörtlü finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:42
Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Finale Yükseldi

Fenerbahçe Medicana'dan Dominant Performans

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Dikkate değer bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek dörtlü finale yükselmeyi başardı.

Dörtlü Finale İkinci Takım

Fenerbahçe Medicana, ilk dörtte yer alarak Eczacıbaşı Dynavit'in ardından organizasyonda dörtlü finale adını yazdıran ikinci takım oldu. Bu sonuç, voleybol tutkunları için önemli bir heyecan kaynağı oluşturarak, Fenerbahçe'nin iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Fenerbahçe Medicana'nın zaferi, takımın başarısını pekiştirirken, gelecek maçlar için de büyük umutlar taşıyor.

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