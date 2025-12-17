DOLAR
Bilecikli Yüzücüler Eskişehir'de Türkiye Yüzme 7-9 Yaş Müsabakalarında Derece Aldı

Bilecikli yüzücüler Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 7-9 yaş müsabakalarında Ada Cicili, Defne Hüma Şakar ve Elif Bilge Gürer ile dereceler elde etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:31
Müsabaka Sonuçları

Bilecikli yüzücüler, Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 7-9 yaş müsabakalarında önemli dereceler elde etti.

Ada Cicili, 50 metre sırtüstü ve 50 metre serbest kategorilerinde ikinci oldu.

Defne Hüma Şakar, 100 metre kurbağalama yarışında ikinci, 50 metre kurbağalama yarışında ise üçüncülük elde etti.

Elif Bilge Gürer, 100 metre sırtüstü kategorisinde dördüncü sırada yer aldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ise, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Uğur Özdemir’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

