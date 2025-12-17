DOLAR
Kütahya Belediyespor’un Minik Judocusu Ahmet Burak Maran Madenci Kupası’nda Bronz

Kütahya Belediyespor judocusu Ahmet Burak Maran, Zonguldak’taki 9. Uluslararası Madenci Kupası’nda 26 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:26
Turnuvada Öne Çıkan Performans

Kütahya Belediyespor Judo Takımı sporcusu Ahmet Burak Maran, Zonguldak’ta düzenlenen 9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvasında önemli bir başarı elde etti.

Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kozlu Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada, 26 kilo kategorisinde mücadele eden minik sporcu Maran, zorlu karşılaşmaların ardından bronz madalya kazandı.

Organizasyona 7 ülke ve 37 şehirten toplam 1280 sporcu katıldı. Maran, sergilediği başarılı performansla Kütahya’yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etti.

Kütahya Belediyesi’nden Tebrik

Kütahya Belediyesi, genç sporcuyu ve emeği geçen antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

