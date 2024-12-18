Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Mint Vero Volley'e Yenildi

Fenerbahçe Medicana, İtalya'da Zorlu Bir Maç Geçirdi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Mint Vero Volley takımı ile karşılaştı. Opiquad Arena'da gerçekleşen mücadele, 126 dakika sürdü ve sarı-lacivertlilere zor anlar yaşattı.

Setler Dökülürken Zorlu Mücadele

Maçın ilk iki setinde Fenerbahçe Medicana, sırasıyla 25-23 ve 25-21'lik skorlarla rakibine mağlup oldu. Üçüncü seti ise 25-23 kazanarak mücadelede umutlandı. Ancak, son seti 25-20 kaybederek sahadan 3-1'lik skorla yenik ayrıldı.

Bu sonuç, Fenerbahçe Medicana'nın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadelesinde bir diğer sıkıntılı anı olarak kaydedildi. Takım, ligin ilerleyen haftalarında toparlanmayı hedefliyor.