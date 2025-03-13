Fenerbahçe, Rangers'ı 1-0 Geçerek İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Kritik Avantajı Elde Etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde, İskoçya'nın Rangers takımı ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın 13. dakikasında, Cerny’nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı şut, kaleci İrfan Can Eğribayat tarafından kontrol edildi. 25. dakikada, ev sahibi takımın ani atağında Cerny, sağ taraftan içeri katılarak uzaktan etkili bir şut attı, ancak top direk dibinden auta çıktı.

36. dakikada Amrabat'ın savunmanın arkasına attığı uzun pası, En-Nesyri penaltı noktasının sağından gelişine vurarak, topu yandan dışarı gönderdi. İlk yarının sonunda ise, Fenerbahçe öne geçti.

45. dakikada, soldan Kostic'in etkili ortasına ceza sahası içinde çapraz pozisyonda Szymanski'nin gelişine vuruşu, topun filelere gitmesini sağladı. Bu golle Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, bir üst tura geçme yolunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.