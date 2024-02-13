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Fenerbahçe sonunda Ryan Kent kararını açıkladı

Sarı lacivertli takım Ryan Kent kararını açıkladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 18:19
Fenerbahçe sonunda Ryan Kent kararını açıkladı

Ryan Kent ile ilgili karar verildi! Taraftar bu günü bekliyordu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'NİN RYAN KENT KARARI

Sarı lacivertli takımın gözde isimlerinden Ryan Kent TFF'ye bildirilmiş yabancı oyuncu listesinde yer almıyor. 16 yabancı futbolcusu olan Fenerbahçe yabancı sınırı kuralı sebebiyle listede 2 oyuncuya yer vermedi. Ryan Kent ile birlikte Luan Peres de listede yer almıyor. Sarı lacivertli takımın TFF'ye bildirdiği listede; 

ryan kent ile ilgili karar verildi

Dominik Livakovic, Bright Osayi Samuel, Jauden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Leonordo Bonucci, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Dusan Tadic, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi yer alıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal Alanyaspor maçı sonrasında Ryan Kent ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı; 'Ryan Kent değerli bir oyuncu. İsmini Avrupa listesine yazdık. Türkiye ligi için 48 saat içinde TFF'ye bildireceğiz. Şu an elimizde 15 oyuncu var, bir tanesi dışarı çıkacak. Ekibimle beraber bunun kararını açıklayacağız.' 

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