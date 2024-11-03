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Fenerbahçe, Trabzonspor'u Deplasmanda 3-2 Yenerek Üst Üste Galibiyetine Devam Etti

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 21:25
Fenerbahçe, Trabzonspor'u Deplasmanda 3-2 Yenerek Üst Üste Galibiyetine Devam Etti

Fenerbahçe'nin Trabzonspor Ziyareti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden sarı-lacivertliler, 3-2 galip ayrıldı ve üst üste galibiyetlerine devam etti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 48. dakikasında, Saint-Maximin'in etkili şutunu Uğurcan Çakır başarılı bir şekilde uzaklaştırdı. 49. dakikada ise Szymanski'nin vuruşu yine Çakır tarafından engellendi.

54. dakikada, Visca'nın soldan ortasında, Djiku topa müdahale etmek isterken Okay Yokuşlu'nun ayağına çarptı. Baş hakem Oğuzhan Çakır, önce aut kararı verdi, ancak VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı aldı.

59. dakikada, Banza, kullandığı penaltı ile kaleci Livakovic'in solundan topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

61. dakikada, Banza bir kez daha penaltı kazanarak topu yine kaleci Livakovic'in ters köşesine yollayarak skoru 2-1'e getirdi.

75. dakikada, İrfan Can Kahveci'nin asistinde Dzeko, altıpas içinde topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 2-2.

83. dakikada, Banza'nın elle müdahale ettiğine dair yapılan itiraz sonrasında devam kararı verildi. Maçın sonunda, 90+12. dakikada, Kostic'in ortasına Amrabat yakın mesafeden vurarak topu savunmaya da çarptırarak ağlarla buluşturdu ve skoru 2-3'e getirdi.

Sonuç olarak, Fenerbahçe karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve önemli bir üç puan elde etti.

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