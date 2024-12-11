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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 Yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın önemli anları ve detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:29
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 Yenildi

Fenerbahçe Avrupa'da Hüsran Yaşadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede, Fenerbahçe sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Maçın Öne Çıkan Anları

Maçın 52. dakikasında Inaki Williams sağdan etkili bir orta yaptı. Altıpasın solunda Berenguer bu fırsatı değerlendirmek istedi ancak vuruşu üstten auta gitti.

63. dakikada ise ani gelişen bir Athletic Bilbao atağında, ceza yayı üzerinde Sancet topla buluştu fakat şutu üstten auta çıktı.

68. dakikada Tadic'in ortasında, altıpas içinde Dzeko'nun kafa vuruşu da kalecinin kollarında kaldı.

Sonuç olarak, Athletic Bilbao karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı ve önemli bir galibiyet aldı.

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