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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor! İki isim kampa katıldı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü. Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in de katıldığı sağlık kontrollerinin ardından takım, Mourinho yönetimindeki çalışmalarına devam ediyor

Yayın Tarihi: 27.06.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 21:53
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor! İki isim kampa katıldı

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için Topuk Yaylası Tesisleri'nde yoğun bir tempoyla antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözetiminde gerçekleşen antrenmanlar, takımın fiziksel ve taktiksel olarak hazırlıklı olması için çeşitli çalışmaları içeriyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDA DJIKU VE OSAYI-SAMUEL KAMPA KATILDI

Bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye yeni katılan isimlerden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de kampa dahil oldu. İki oyuncu, takımın günlük programına uygun olarak antrenmanlara başladı ve teknik ekibin yönlendirmesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

ANTRENMAN DETAYLARI

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki antrenmanları, güne salonda core çalışmasıyla başlayarak başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanlarda oyuncular, pas ve taktik çalışmalarıyla birlikte fiziksel dayanıklılıklarını artırmaya odaklanıyor. Mourinho'nun liderliğindeki ekip, dayanıklılık koşularıyla antrenmanları noktalıyor.

Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık sürecinde disiplinli çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Mourinho'nun önderliğindeki takım, hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlu bir sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Topuk Yaylası'nda yapılan antrenmanlar, takımın birlikte uyum içinde çalışarak başarıya ulaşma arzusunu yansıtıyor.

Sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki günlerde yapılacak antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. Yeni transferlerin takıma uyumu ve genel performansın artırılması, Fenerbahçe'nin hedefleri arasında yer alıyor. Mourinho'nun liderliğindeki teknik ekip, oyuncularıyla birlikte her detayı titizlikle planlayarak sezon öncesi en iyi formu yakalamayı hedefliyor.

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