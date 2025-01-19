Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Şampiyon Oldu

Balıkesir temsilcisi Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Turgutlu Belediyespor’u 80-54 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 19:33
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Şampiyon Oldu

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Zafere Ulaştı

Basketbol tarihine bir zafer daha ekleyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor karşısında 80-54'lük skoru elde ederek şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakanın Detayları

Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleşen final mücadelesinde, Balıkesir temsilcisi rakibine karşı baştan sona üstün bir performans sergiledi. İlk çeyreği 21-10, ikinci çeyreği 39-24 ve üçüncü çeyreği de 61-45 önde kapatan Edremit Belediyesi, farkı açmayı başardı.

Öne Çıkan Oyuncular

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'da Channon Tiara Fluker, maçta 33 sayı ve 14 ribauntla dikkat çekerek takımının yıldızı oldu. Ayrıca, İrem Naz Tutar da 16 sayı ve 8 ribauntla önemli katkı sağladı. Turgutlu Belediyespor'da ise Terrell'in 15 sayı ve 10 ribaunt, Deniz Üstün'ün 13 sayı ve 10 ribauntluk çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

Şampiyonluk Töreni

Finalin ardından, Edremit Belediyesi Gürespor'a şampiyonluk kupası ve madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gülşah Akkaya ile Bahar Çağlar Ökten takdim etti. Turgutlu Belediyespor'a ikincilik şiltini ise TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen

En Değerli Oyuncu

Karşılaşmanın 'En Değerli Oyuncusu' seçilen Channon Tiara Fluker, ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Coşkun'dan aldı. Ayrıca, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Donuk, mücadelede görev alan hakemlere teşekkür plaketi takdim etti.

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Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Şampiyon Oldu

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