FIFA Ballon d'Or sahibinde kaldı: Messi 8. kez zirvede

FIFA Avrupa'da Yılın Oyuncusu Ödülleri'nde geçen yılın en iyi futbolcusunun seçimi yapıldı. Avrupa'nın en iyi futbolcusu dünyanın dört bir yanından antrenörler, milli takım kaptanları ve gazeteciler tarafından seçildi.

Ballon d'Or yine Messi'ye gitti!





2023 Ballon d'Or'un sahibi Inter Miami'de oynayan, Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi'ydi. Futbol yıldızı bu ödülle sekizinci Ballon d'Or ödülünü kazandmış oldu.

Messi'nin ödülünü Drogba takdim etti..





Bir dönem Galatasaray'da oynayan Didier Drogba, France Football dergisinin ev sahipliğinde düzenlenen törende Yılın Futbolcusu ödülünü sahibine takdim etti.

Bu senenin en iyi forveti Haaland!





Yılın en iyi forvet oyuncusuna verilen Gerd Muller Ödülü'nü Erling Haaland kazandı.

Kadınlarda Ballon d'Or, Aitana Bommatisse'nin oldu!





Barselona'nın İspanyol futbolcusu Aitana Bommatti, 2023 yılı Kadınlar Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.

Bellingham, Copa Trophy'yi kazandı!





Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Copa Trophy'nin kazananı Jude Bellingham oldu. Bellingham törenden sonra yaptığı açıklamasında "Birmingham, Dortmund ile Real Madrid... çok teşekkür ederim. Daha çok şey var" dedi.

Sokrates Ödülü Vinicius Jr.'a gitti..





İnsani Yardım Ödülü şeklinde bilinen Sokrates Ödülü'nün kazananı Vinicius Jr. oldu. Ödülü aldıktan sonra Real Madrid'in yıldızı şunları söyledi: "Brezilya halkına yardım edebildiğim ve bu ödüle sahip olduğum için çok mutluyum. Irkçılık sporun ötesine geçen bir konudur. Mümkün olduğu kadar çok insanın bunu bilmesini istiyorum"