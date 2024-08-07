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Furkan Korkmaz AS Monaco'ya Transfer Oldu

NBA oyuncusu Furkan Korkmaz, AS Monaco ile iki yıllık sözleşme imzaladı ve yeni macerasına başladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:35
Furkan Korkmaz AS Monaco'ya Transfer Oldu

AS Monaco, Furkan Korkmaz'ı Renklerine Bağladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından biri olan Philadelphia 76ers'tan ayrılan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, AS Monaco ile sözleşme imzaladı. Monaco kulübü, Furkan'ın bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplamda iki yıl süreli anlaşmasını duyurdu.

Furkan Korkmaz'ın Kariyeri ve Performansı

Furkan Korkmaz, 2017 yılından beri mücadele ettiği Philadelphia 76ers 'tan bu yıl şubat ayında ayrıldı ve sezonu tamamlayamamıştı. NBA'de geçirdiği 7 sezon boyunca, Sixers forması altında ortalama 6.8 sayı, 2 ribaund ve 1.2 asist üretmeyi başardı.

Yeni Macerası İçin Heyecanlı

Furkan, AS Monaco'ya transfer olmasının ardından şu sözleriyle heyecanını dile getirdi:

"Nispeten genç bir kulüp olmalarına rağmen, Avrupa basketbol sahnesinde kaydettikleri ilerlemeyi takdir ediyorum. Rekabetçi ve başarılı bir takımda olmak, beni çok mutlu ediyor. THY Avrupa Ligi'ni her zaman dikkatle takip ettim; oyunun seviyesi çok yüksek ve maçların yoğunluğu etkileyici. Bu turnuvada yer alacak olmaktan ve bu seviyede potansiyelimi göstermekten heyecan duyuyorum. Amacım, Monaco'nun hedeflerine ulaşmasına yardım etmek. Geçen yıl play-off'larda takımın potansiyelini gördüm ve dörtlü finale çok yaklaşmıştık. THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu hedefleyebileceğimize tüm kalbimle inanıyorum."

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