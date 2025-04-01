Futbol Hakemi Çift: Uğur ve Hümeyra Yücel, Yeşil Sahalarda Beraber Görev Alıyor

Siirt'te Hakemlik Mesleğini Birlikte Yürüten Çift

Siirt'te yaşayan Uğur Yücel, 2010 yılında futbolculuktan hakemliğe geçiş yaparak dikkatleri üzerine çekti. Son 6 aydır, bu serüvenine eşi Hümeyra Yücel ile birlikte devam ediyor. İkili, amatör ligdeki maçlarda görev alarak futbolseverlerin takdirini kazanıyor.

Uğur Yücel'in Hakemlik Serüveni

Futbolculuk kariyerine veda ettikten sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle hakem olmaya karar veren Uğur Yücel, katıldığı kursları başarıyla tamamladı. İlk olarak il hakemi olarak görev yaptıktan sonra, 2014 yılında klasmana terfi etti ve yaklaşık 5 yıl bu pozisyonda bulundu. İş yoğunluğu nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kalan Yücel, 4 yıl önce Siirt’e tayin olduktan sonra yeniden il hakemi olarak maç yönetmeye başladı.

Hümeyra Yücel'in Hakemlik Yolculuğu

Uğur Yücel'in eşi Hümeyra Yücel de eşinin etkisiyle hakemlik kariyerine adım attı. Daha önce futbol ile ilgili olan Hümeyra, hakemlik hakkında hiç deneyim sahibi değildi. Ancak Uğur'un mesleği nedeniyle onunla geçirdiği zamanlar, onu hakemlik yapmaya yönlendirdi. Başvurduğu kursları başarıyla tamamlayan Hümeyra, aday hakem unvanını kazandı.

Birlikte Maç Yönetmenin Keyfi

Uğur ve Hümeyra çiftinin birlikte maç yönetmesi, onların iş hayatında oluşturduğu sinerjiyi pekiştiriyor. Hümeyra, "Hakemlik yaparken eşimle aynı maça çıkmanın duygusu çok farklı. El ele vererek her şeyin üstesinden geliyoruz," diye belirtirken, Uğur da, "Bu süreçte beraber karar verirken doğruyu bulmaya gayret gösteriyoruz. Gençlere eğitici olmaya çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Hümeyra Yücel, kariyerinde ilerleyerek Süper Lig'de maç yönetmeyi hedeflediğini vurguladı. Eşiyle birlikte futbol dünyasında uyumlu bir ekip olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Hümeyra, hakem olmanın kendisine çok keyif verdiğini söyleyerek bu alandaki hevesini sürdürüyor.

Siirt'te yaşayan ve futbolculuktan hakemliğe geçiş yapan Uğur Yücel, 2010 yılında başladığı hakemlik kariyerine son 6 aydır eşi Hümeyra Yücel ile devam ediyor.

Siirt'te yaşayan ve futbolculuktan hakemliğe geçiş yapan Uğur Yücel, 2010 yılında başladığı hakemlik kariyerine son 6 aydır eşi Hümeyra Yücel ile devam ediyor.