Gabriel Paulista: Beşiktaş, Türkiye'nin En Büyük Takımıdır

Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Ardından

Siyah-beyazlı futbolcu Gabriel Paulista, Beşiktaş'ın tarihi açısından çok önemli bir maç olduğunu ifade etti. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, lige damgasını vuran bir galibiyet elde etti. Paulista, "Ligdeki tek namağlup şampiyon takım bildiğiniz gibi Beşiktaş. Biz de bu motivasyonla mücadele ettik," şeklinde konuştu.

Zorlu Sakatlığın Ardından Mücadele

Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, zorlu bir sakatlıktan yeni çıktığını belirterek, "Öncelikle hocalarıma ve sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Çünkü burada 90 dakika mücadele ettim ve dört aylık zorlu bir süreçten çıktım. Kendim için, ailem için oldukça ağır bir dönemdi. Bu nedenle herkese müteşekkirim," dedi.

Takımın Genel Performansı

Derbinin önemini farkında olduklarını vurgulayan Paulista, "Beşiktaş tarihi açısından çok önemli bir maç oldu. Ekstra motivasyon gösterdik. Herkes çok iyi oynadı ve galibiyet bizler için çok önemliydi. Böyle devam etmeliyiz. Önümüzde mücadele edeceğimiz çok maç var," ifadelerini kullandı.

Odaklanma ve Konsantrasyon

Brezilyalı futbolcu, takımın odak noktasının her zaman kendi oyunu oynamak olduğunu belirtti. "Tabii ki bazen yanlış kararlar olabiliyor ve itiraz edebiliyoruz. Ancak bunu saygısızlık boyutunda olmadan yapıyoruz. Bugün gerçekten büyük bir performans sergiledik," ifadelerini ekledi.

Yunus Akgün'ün Açıklamalarına Cevap

Maç sonrası Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün, "Türkiye'nin en büyük kulübünü yendiler" açıklaması hakkında ise Paulista, "Bence Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş. Namağlup tek şampiyon olan Beşiktaş'tır," değerlendirmesinde bulundu.