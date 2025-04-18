Galatasaray Basketbol'da Avrupa Kupası Hedefli: Sekizkök İddialı Konuştu

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Kupa İçin İddialı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Yakup Sekizkök, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu için güçlü bir mesaj verdi. Sekizkök, "Galatasaray olarak en az diğer takımlar kadar şampiyonluk ve kupa için adayız," dedi.

Yeni Bir Avrupa Zaferi İçin Hazır

Antrenörlük kariyerinde Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi, Galatasaray ile BKT Avrupa Kupası ve Beşiktaş ile FIBA EuroChallenge Kupası şampiyonlukları yaşayan Sekizkök, bu kez başantrenör olarak yeni bir Avrupa zaferi hedefliyor.

Sekizkök yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, Dörtlü Final'deki ilk maçında İspanya temsilcisi Tenerife ile karşılaşacak. Diğer yarı final mücadelesinde ise son şampiyon Unicaja Malaga ile AEK (Yunanistan)-Nanterre 92 (Fransa) eşleşmesinin galibi kozlarını paylaşacak.

Dörtlü Final Hedefleri

Sekizkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dörtlü Final bileti almalarının sürpriz olmadığını belirterek, "Geçen sezon transfer hazırlıklarımıza başladığımızda Dörtlü Final hedefini en tepeye yazmıştık. Bu, turnuvada olmamız gereken bir noktaydı," dedi. Hedeflerinin kupa olduğunu vurgulayan Sekizkök, "İnşallah Tenerife'yi geçip finalde rakibimizi göreceğiz," ifadelerini kullandı.

Müzeye Bir Kupa Daha Getirmek İstiyoruz

Sekizkök, Galatasaray'ın müzesine ikinci Avrupa kupasını kazandırmak için istekli olduklarını belirtti. "Galatasaray için Avrupa'da kazanılan her maç ve başarı çok değerli. BKT Avrupa Kupası'nın ardından müzemize bir kupa daha getirmek istiyoruz," dedi.

NBA ile Ortak Bir Lig Beklentisi

Yakup Sekizkök, NBA'in FIBA ile ortaklaşa bir lig kurma projesi hakkında görüşlerini paylaşarak, Avrupa basketbolunun en iyi organizasyonunda yer alma hedefini vurguladı. "Galatasaray olarak en iyi organizasyonda olmak istiyoruz. Ortak bir lig organize edileceğini düşünüyorum," diye ekledi.

Karar Süreci ve Gelecek Hedefleri

Sekizkök, EuroBasket 2025'te madalya hedefini de paylaşarak, "Milli takımımızı Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkartabilirsek görevimizi layıkıyla yapmış oluruz," sözleriyle geleceğe dair umut verici bir mesaj verdi.

Galatasaray'da Mutluluk Verici Bir Atmosfer

Sarı-kırmızılı ekipteki oyuncuları çok sevdiğini ifade eden Sekizkök, "Galatasaray'da çok mutluyum. İyi bir takımımız var. Dörtlü Final ve Basketbol Süper Ligi play-off'larına odaklanarak büyük hedeflere yönelmek istiyoruz," dedi.

Antrenörlük kariyerinde Anadolu Efes'te THY Avrupa Ligi, Galatasaray'da BKT Avrupa Kupası ve Beşiktaş'ta FIBA EuroChallenge Kupası şampiyonlukları yaşayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antrenörlük kariyerinde Anadolu Efes'te THY Avrupa Ligi, Galatasaray'da BKT Avrupa Kupası ve Beşiktaş'ta FIBA EuroChallenge Kupası şampiyonlukları yaşayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.