Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u İlk Yarıda Geçti

Galatasaray ve Corendon Alanyaspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. İlk yarıda maçın kaderini belirleyen anlar yaşandı.

İlk Yarım Saat: Galatasaray'ın Hücum Gücü

15. dakikada, Gabriel Sara’nın pasıyla buluşan Mertens, yay gerisinden kaleye çektiği şutla kaleci Ertuğrul'u zorladı. Ancak, kaleci hızlı bir refleksle topu kurtardı. Dönen topu Jakobs tamamlamak istedi ama savunma zamanında müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada, bir başka atakta Sara, sağdan ortasını yaptı ve Barış Alper Yılmaz arka direkte şutunu çekti. Ancak Ertuğrul, bu vuruşu da kornere gönderdi.

28. Dakikada Gol Geldi

Maçın 24. dakikasında, sağ kanattan yapılan paslaşmalar sonunda Yunus Akgün, defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya geldi. Aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

İlk yarının geri kalan kısmında başka önemli pozisyon yaşanmadı ve Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.