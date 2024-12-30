Galatasaray Daikin, Başantrenör Hernandez ile Anlaşmalı Olarak Ayrıldı

Galatasaray Daikin'den Önemli Ayrılık

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Guillermo Naranjo Hernandez ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, bu ayrılığın her iki tarafın çıkarları göz önünde bulundurularak karşılıklı ve dostane bir anlayışla gerçekleştiği ifade edildi.

Teşekkür ve İyi Dilekler

Açıklamada ayrıca, Hernandez'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarıler dilendi. Kulüp, teknik direktörün gelecek dönemlerde de başarılı olmasını temenni etti.

Bu ayrılığın ardından Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni teknik direktör arayışları dikkatle takip edilecek.