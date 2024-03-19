A Milli Takım'ın Euro 2024 formaları görücüye çıktı

Almanya'da gerçekleşecek EURO 2024 için katılım hakkı olan A Milli Futbol Takımımız için turnuvalarda giyeceği formalar belli oldu. Herkesin merak ettiği formalar görücüye sunuldu.