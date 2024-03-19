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A Milli Takım'ın Euro 2024 formaları görücüye çıktı

Almanya'da gerçekleşecek EURO 2024 için katılım hakkı olan A Milli Futbol Takımımız için turnuvalarda giyeceği formalar belli oldu. Herkesin merak ettiği formalar görücüye sunuldu.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:28
A Milli Takım'ın Euro 2024 formaları görücüye çıktı

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı Euro 2024'e katılım hakkı elde ederken dev turnuvalar için heyecanlı bekleyiş başladı. Ay yıldızlıların giyeceği formalar belli olurken  turnuva öncesinde kura çekimleri yapıldı.

A Milli Takım 14 Haziran ve 14 Temmuz 2024 tarihleri aralığında Almanya'da gerçekleşecek turnuvalar için kura çekiminde 2. torbada yer alırken F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile sahada karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ TAKIMIN FORMASI
A MİLLİ TAKIM FORMASI

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