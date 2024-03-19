A Milli Takım'ın Euro 2024 formaları görücüye çıktı

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı Euro 2024'e katılım hakkı elde ederken dev turnuvalar için heyecanlı bekleyiş başladı. Ay yıldızlıların giyeceği formalar belli olurken turnuva öncesinde kura çekimleri yapıldı.
A Milli Takım 14 Haziran ve 14 Temmuz 2024 tarihleri aralığında Almanya'da gerçekleşecek turnuvalar için kura çekiminde 2. torbada yer alırken F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile sahada karşı karşıya gelecek.
A MİLLİ TAKIMIN FORMASI
2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı Euro 2024'e katılım hakkı elde ederken dev turnuvalar için heyecanlı bekleyiş başladı. Ay yıldızlıların giyeceği formalar belli olurken turnuva öncesinde kura çekimleri yapıldı.
ÇOK OKUNAN HABERLER
Bu fiyata ikinci el bilem yok! Dacia Sandero 517 bin TL'ye satışa çıktı
Emekli maaşının asgari ücrete tamamlatacak formül açıklandı: Bununla birlikte en düşük maaş 17.002 TL oluyor
Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı
Yok artık dedirten zam: Nisan'da farklar ile birlikte 47500 TL üzerinde ödenecek
Vakıfbank kredi musluğunu açtı! 78.000 TL'ye kadar kredi şartları kaldırıldı: İşte ödeme tablosu
Acil nakit arayanlara 100.000 TL hızlı kredi! O banka kimliğiyle gelene veriyor
İstanbullulara az önce duyuru geldi! Bu tarihte tamamen kesilip böyle devam edecek
O ilde ekmek fiyatları 1 TL'ye indi! 30 gün boyunca vatandaş bayram edecek
18 yaşını geçen her birey sadece TC kimliği ile başvurarak binlerce lira ikramiye alabiliyor
KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu
Annelere 1500 TL+1000 TL taptaze destek! Sadece o şartı taşımak yetecek
Emekliye yüksek rakam için hep bilgi verildi! Promosyon almadan önce bunu bilen yaşadı