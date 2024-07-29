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Galatasaray'dan Transfer Açıklamaları ve Olimpiyat Mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmaları ve Paris 2024 Olimpiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:09
Galatasaray'dan Transfer Açıklamaları ve Olimpiyat Mesajı

Transfer Çalışmaları Hız Kazandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Özbek, '8 numara önemli kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haberini vereceğiz.' şeklinde konuştu.

Ali Sami Yen Anması

Dursun Özbek, Ali Sami Yen'in vefatının 73. yılı anısına Feriköy Mezarlığı'nda düzenlenen anmada açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinden birinin başkanı olarak, centilmen bir tutum sergileyerek sporun önemine değindi.

Turkcell Süper Kupa Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş ile karşılaşacakları Turkcell Süper Kupa maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özbek, 'Transfer sezonu devam ediyor. Hocamızla beraber eksiklerimizi tespit ettik. Bunlardan bir kısmını giderdik, diğerlerini de en kısa sürede halledeceğiz,' dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Destek

Dursun Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk sporcuları için ise, 'Olimpiyata katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Onlar bizim gurur kaynağımız,' ifadelerini kullandı. Ayrıca 1924'te olimpiyatlara Ali Sami Yen'in katıldığını hatırlatarak, sporculara destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve ilk...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen'in vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yaptıkları anmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve ilk...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen'in vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yaptıkları anmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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