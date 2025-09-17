Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçıyla Alman takımlarına karşı 33. randevuda

Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile Alman takımlarına karşı 33. kez karşılaşıyor

EMRAH OKTAY - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman ekipleriyle 33. kez karşı karşıya gelecek.

Genel durum

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı 32 maçın 19'unda yenilmedi. Alman temsilcileriyle yaptığı müsabakaların 7'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünde ise mağlubiyet yaşadı. Rekabetin başlangıcı 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile oynanan maçla gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar Alman takımlarına karşı toplamda 33 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı. Deplasman performansı Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman ekiplerine karşı deplasmanda iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi. Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda fileleri 13 kez havalandıran Galatasaray, rakiplerinin 19 golüne engel olamadı. Almanya'da çıktığı 17 müsabakada Galatasaray, 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı; toplamda 9 mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi.20 gole karşılık kalesinde 34 gol gördü.

Son dönem

Sarı-kırmızılı ekip, Alman temsilcileriyle yaptığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi. Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2 ile Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 6 mücadelede 5 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 3 maçtan yenik ayrıldı.

Eintracht Frankfurt karşısındaki durum

Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile yarın oynayacağı maçla iki ekip arasındaki 3. randevusuna çıkacak. İki takım daha önce 1992 yılında UEFA Kupası'nda karşılaşmıştı: Almanya'daki ilk maç golsüz berabere sonuçlanırken, İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Galatasaray, bu iki maçta da gol yemediği Eintracht Frankfurt karşısında henüz mağlubiyet yaşamadı.

Eintracht Frankfurt, Türk takımlarına karşı çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Galatasaray'ın yanı sıra Sakaryaspor (2), Fenerbahçe (3) ve Beşiktaş (1) ile yapılan söz konusu maçlarda Eintracht Frankfurt 13 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

Alman takımlarıyla oynanan maçların listesi

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle:

1964-1965 Kupa Galipleri Kupası: Magdeburg-Galatasaray 1-1

1972-1973 Şampiyon Kulüpler Kupası: Galatasaray-Bayern Münih 1-1

1972-1973 Şampiyon Kulüpler Kupası: Bayern Münih-Galatasaray 6-0

1985-1986 Kupa Galipleri Kupası: Uerdingen-Galatasaray 2-0

1985-1986 Kupa Galipleri Kupası: Galatasaray-Uerdingen 1-1

1991-1992 Kupa Galipleri Kupası: Stahl-Galatasaray 1-2

1991-1992 Kupa Galipleri Kupası: Galatasaray-Stahl 3-0

1991-1992 Kupa Galipleri Kupası: Werder Bremen-Galatasaray 2-1

1991-1992 Kupa Galipleri Kupası: Galatasaray-Werder Bremen 0-0

1992-1993 UEFA Kupası: Eintracht Frankfurt-Galatasaray 0-0

1992-1993 UEFA Kupası: Galatasaray-Eintracht Frankfurt 1-0

1997-1998 UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-Borussia Dortmund 0-1

1997-1998 UEFA Şampiyonlar Ligi: Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1

1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-Hertha Berlin 2-2

1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi: Hertha Berlin-Galatasaray 1-4

1999-2000 UEFA Kupası: Borussia Dortmund-Galatasaray 0-2

1999-2000 UEFA Kupası: Galatasaray-Borussia Dortmund 0-0

2007-2008 UEFA Kupası: Galatasaray-Bayer Leverkusen 0-0

2007-2008 UEFA Kupası: Bayer Leverkusen-Galatasaray 5-1

2008-2009 UEFA Kupası: Hertha Berlin-Galatasaray 0-1

2008-2009 UEFA Kupası: Hamburg-Galatasaray 1-1

2008-2009 UEFA Kupası: Galatasaray-Hamburg 2-3

2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-Schalke 04 1-1

2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi: Schalke 04-Galatasaray 2-3

2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-Borussia Dortmund 0-4

2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi: Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1

2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-Schalke 04 0-0

2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi: Schalke 04-Galatasaray 2-0

2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-Bayern Münih 1-3

2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih-Galatasaray 2-1