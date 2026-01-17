Galatasaray - Gaziantep FK (18. Hafta): VAR Görevi Alper Çetin

Maç Detayları

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında bugün saat 20.00 oynanacak karşılaşmada Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Maçın baş hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Çakır’ın yardımcı hakemleri Hakan Yemişken ve Bilal Gölen olarak görev yapacak; dördüncü hakem ise Yiğit Arslan.

Video Yardımcı Hakem (VAR) görevine Alper Çetin, AVAR görevine ise Candaş Elbil atandı.

