Galatasaray'ın oyuncu listesi güncellendi

Galatasaray UEFA listesinde değişiklik yaptı! Yeni isimler eklendi! Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın oyuncu listesi güncellendi
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Galatasaray, play-off'ların kalan 16 turunda Sparta Prag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi'nde kadrosunu yeniledi. Avrupa kadrosuna yeni transferler de eklendi. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

YENİ TRANSFERLER UEFA LİSTESİNE EKLENDİ

Galatasaray takımından ayrılan oyuncular listeden çıkarıldı ancak yeni transferler de listeye dahil edildi. Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, kiralık sözleşmesi bittikten sonra Roma'ya giden Angelino ve Real Betis'e satılan Cedric Bakambu listeden çıkarıldı. 

Yeni Transferler UEFA Listesine Eklendi

Kiralık sözleşmesi biten Berkan Kutlu'yla yeni transfer olan Carlos Vinicius ve Sergi Aurier listede yerini aldı. Sarı-Kırmızılıların yeni transfer adayı, şu andan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde oynayamayacak.

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